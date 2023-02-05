İstanbul'un Sarıyer ilçesinde selfie çekinen 4 arkadaştan biri sahil kenarında ayağının kayması sonucu denize düştü. 3. Sayfa Haberleri İstanbul'un Sarıyer ilçesinde selfie çekinen 4 arkadaştan biri sahil kenarında ayağının kayması sonucu denize düştü. İstanbul'un Sarıyer ilçesinde selfie çekinen 4 arkadaştan biri sahil kenarında ayağının kayması sonucu denize düştü. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen ekipler denize düşen genci arama çalışmalarına devam ediyor. - İSTANBUL Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa İstanbul Sarıyer 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› İstanbul'un Sarıyer ilçesinde selfie çekinen 4 arkadaştan biri sahil kenarında ayağının kayması sonucu denize düştü. - Haberler

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