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İstanbul'un Sarıyer ilçesinde selfie çekinen 4 arkadaştan biri sahil kenarında ayağının kayması sonucu denize düştü.

3. Sayfa Haberleri

İstanbul'un Sarıyer ilçesinde selfie çekinen 4 arkadaştan biri sahil kenarında ayağının kayması sonucu denize düştü.

İstanbul'un Sarıyer ilçesinde selfie çekinen 4 arkadaştan biri sahil kenarında ayağının kayması sonucu denize düştü.

İstanbul'un Sarıyer ilçesinde selfie çekinen 4 arkadaştan biri sahil kenarında ayağının kayması sonucu denize düştü. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen ekipler denize düşen genci arama çalışmalarına devam ediyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İstanbul Sarıyer 3. Sayfa Haberler

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