İstanbul merkezli dolandırıcılık operasyonunda 19 şüpheli yakalandı
İstanbul merkezli 8 ilde kendilerini yatırım danışmanı olarak tanıtıp 'Forex Yatırım ve Yüksek Kazanç' vaadiyle nitelikli dolandırıcılık suçunu işleyen şahıslara yönelik eş zamanlı olarak düzenlenen 'SİBERGÖZ-32' operasyonlarında 19 şüpheli yakalandı.
İstanbul merkezli 8 ilde kendilerini yatırım danışmanı olarak tanıtıp "Forex Yatırım ve Yüksek Kazanç" vaadiyle nitelikli dolandırıcılık suçunu işleyen şahıslara yönelik eş zamanlı olarak düzenlenen "SİBERGÖZ-32" operasyonlarında 19 şüpheli yakalandı - ANKARA