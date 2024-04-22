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İstanbul merkezli dolandırıcılık operasyonunda 19 şüpheli yakalandı

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İstanbul merkezli 8 ilde kendilerini yatırım danışmanı olarak tanıtıp 'Forex Yatırım ve Yüksek Kazanç' vaadiyle nitelikli dolandırıcılık suçunu işleyen şahıslara yönelik eş zamanlı olarak düzenlenen 'SİBERGÖZ-32' operasyonlarında 19 şüpheli yakalandı.

İstanbul merkezli 8 ilde kendilerini yatırım danışmanı olarak tanıtıp "Forex Yatırım ve Yüksek Kazanç" vaadiyle nitelikli dolandırıcılık suçunu işleyen şahıslara yönelik eş zamanlı olarak düzenlenen "SİBERGÖZ-32" operasyonlarında 19 şüpheli yakalandı - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İstanbul Forex Dolandırıcılık Suç Operasyon 3.Sayfa Ekonomi Güncel Haberler

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