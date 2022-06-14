İstanbul'dan Tekirdağ'a gelirken üzerinden uyuşturucu çıkan şahıs tutuklandı Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde seyir halinde bulunan taksideki yolcunun üzerinde 301 adet ecstasy hap ele geçirilirken, şahıs sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde seyir halinde bulunan taksideki yolcunun üzerinde 301 adet ecstasy hap ele geçirilirken, şahıs sevk edildiği mahkemece tutuklandı. İstanbul'dan Tekirdağ'a yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği duyumu alınması üzerine Sultanköy kavşağında, İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat KOM Şube Müdürlükleri ve Marmaraereğlisi Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince bir ticari taksi durduruldu. E.K. isimli yolcunun üzerinde yapılan arama sonucunda 301 adet ecstasy hap ele geçirildi. Olay ile ilgili Marmaraereğlisi Cumhuriyet Savcısına bilgi verilerek alınan talimat doğrultusunda şüpheli şahıs gözaltına alındı. Şahıs, sorgusunun ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - TEKİRDAĞ İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Marmaraereğlisi İstanbul Tekirdağ 3. Sayfa Haberler

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