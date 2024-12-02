Üye Girişi
Haberler
Tel Rıfat'taki ilerleyişini sürdüren Suriye Milli Ordusu, kritik ilçeyi Esad'ın elinden aldı

Fotoğraf gece yarısı Türkiye'nin yanı başında çekildi

 Beyaz Saray: Muhaliflerin Suriye'deki ilerleyişi Rusya ve İran'ın zayıfladığını gösteriyor

Türkiye sınırındaki ilerleyişi 2 ülkenin zayıflığına bağladılar

 Saadet Partisi ekonomi politikalarını 23 yıl sonra yazar kasa atarak protesto etti

23 yıl sonra yeniden yazar kasa fırlatıldı
Esenyurt'ta istismar operasyonu! Önce 14 yaşındaki çocuğun sonra kendi kafasına sıktı

Önce 14 yaşındaki çocuğu sonra kendini vurdu

İstanbul'da Yılbaşı Hindisi Hırsızlığı

İstanbul'da Yılbaşı Hindisi Hırsızlığı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Arnavutköy'de lüks restorantlarda 10 bin TL'ye satılan yılbaşı hindileri, hırsızlar tarafından çalındı. Güvenlik kameraları ile kaydedilen olayda, hırsızların hedefi olan 3 hindi, sahibi Nurullah Sarıdağ'ın tepkisine yol açtı.

İstanbul'da lüks restorantlarda 10 bin TL'ye satılan yılbaşı hindisi, hırsızların hedefi oldu. Yeni yıla sayılı günler kala kümeslere dadanan hırsızlar kamerayla görüntülendi. Hindilerin sahibi olan Nurullah Sarıdağ, hırsızlığa tepki gösterdi.

Yeni yıl yemeği olarak adlandırılan Hindi, yılbaşına sayılı günler kala hırsızların hedefi oldu. Arnavutköy İmrahor Mahallesi'nde bulunan bir ahıra gelen 2 kişi, içeride olan hindilerden 3 tanesini beraberinde getirdikleri çuvala koyarak çaldı. Hırsızlık anı güvenlik kamerası tarafından görüntülenirken, hindilerin sahibi olan Nurullah Sarıdağ, duruma tepki gösterdi.

"Yılbaşı hazırlığı yapıyorlar"

Çalınan hayvanlara bakan Nurullah Sarıdağ,"Biz Burada kendimizce birkaç tane hayvan besliyoruz. Biz besliyoruz büyütüyoruz zamanı geldi mi çalıp götürüyorlar. Bu yaz beş hayvanım çalındı. Şimdi de üç tane daha hayvanım çalındı. Gece gelmişler çuvalın içine koyup götürmüşler. Tavuklar da vardı ama onları almamışlar şimdi hindiler para ettiği için hindiler götürmüşler. Şimdi birkaç gün ara verecekler sonra yine gelecekler. Biz kendimiz satsak ortalama 3 bin TL falan ediyor değeri. Burada sürekli hırsızlık olayları oluyor. Burada güvenlik kamerası da vardı hırsızlık anı kamera tarafından kaydedildi. Gelen kişiler yüzlerine maske takmışlar. Yılbaşı dolayısıyla hazırlık yapıyorlar" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Türkiye'den kritik "Suriye" mesajı: Müsaade etmeyiz
img

Yenidoğan Çetesi soruşturmasında şüpheli ölüm
img

Moskova'ya kaçtığı söylenen Beşar Esad'ın akıbeti belli oldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Doğu Ekspresi ne zaman başlıyor, biletleri satışa çıktı mı? Doğu Ekspresi kaç TL 2024? Kasım Enflasyon Rakamı Açıklanıyor TÜİK ENFLASYON RAKAMI KASIM 2024 | Enflasyon oranı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Abant Gölü'ne Giriş Ücretli Abant Gölü nerede, hangi ilde? Abant Gölü girişi ücretli mi? İstanbul Baraj Doluluk Oranları 2024 İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 2024: İstanbul barajlarında son durum nedir? Yağışlar barajları ne kadar doldurdu? TRT Spor'da Bugün Hangi Maçlar Var? TRT Spor yayın akışı 2 Aralık! Bu akşam hangi maçlar var? TRT Spor canlı izleme linki! Halep'in Coğrafi ve Tarihi Önemi Halep nerede, nereye bağlı? Halep hangi ülkeye bağlıdır?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.