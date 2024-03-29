İstanbul'da uluslararası suçlular yakalandı

İçişleri Bakanı Yerlikaya: "İnterpol kırmızı bülteniyle 'Yasa Dışı Örgüt Faaliyetleri ve Kaçakçılık' suçundan uluslararası seviyede aranan Talgat Baisaov ve 'Dolandırıcılık' suçundan uluslararası seviyede aranan Maxat Rakhishov, İstanbul'da düzenlenen 'Mahzen-23' Operasyonuyla yakalandı"İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya İnterpol kırmızı bülteniyle "Yasa Dışı Örgüt Faaliyetleri ve Kaçakçılık" suçundan uluslararası seviyede aranan Talgat Baisaov ve "Dolandırıcılık" suçundan uluslararası seviyede aranan Maxat Rakhishov'un İstanbul'da düzenlenen 'Mahzen-23' Operasyonuyla yakalandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya X hesabından yaptığı paylaşımda Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce gerçekleştirilen "MAHZEN-23" Operasyonu sonucu İnterpol kırmızı bülteniyle "Yasa Dışı Örgüt Faaliyetleri ve Kaçakçılık" suçundan aranan Talgat Baisaov ve "Dolandırıcılık" suçundan aranan Maxat Rakhishov'un yakalandığını duyurdu.- İSTANBUL