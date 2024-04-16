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İstanbul'da uluslararası dolandırıcılık ve hırsızlık şüphelisi yakalandı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da düzenlenen "Mahzen-27" operasyonuyla hakkında İnterpol'ün kırmızı bültenle dolandırıcılık suçundan, sarı bültenle 2 ayrı hırsızlık suçundan aranma kaydı bulunan Kazakistan uyruklu Nurlan Zharımbetov'un yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın verdiği bilgilere göre, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar sonucu Kazakistan tarafından "Dolandırıcılık ve Hırsızlık" suçlarından kırmızı ve sarı bülten ile aranan Nurlan Zharımbetov İstanbul'da düzenlenen "Mahzen-27" operasyonuyla yakalandı.

Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki; hangi büyüklükte olursa olsun, hangi bülten ile aranırsa aransın, halkımızın huzurunu kaçıran uluslararası organize suç örgütlerine, zehir tacirlerine nefes aldırmayacağız. Hepsini tek tek adalete teslim edeceğiz" ifadelerine yer verdi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İçişleri Bakanı Kazakistan İstanbul 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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