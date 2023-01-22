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İstanbul'da FETÖ operasyonu: 9 şüpheli tutuklandı

3. Sayfa Haberleri

İstanbul'da FETÖ operasyonu: 9 şüpheli tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün güncel faaliyetlerine ilişkin yürütülen soruşturma çerçevesinde, İstanbul merkezli 10 ilde 44 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün güncel faaliyetlerine ilişkin yürütülen soruşturma çerçevesinde, İstanbul merkezli 10 ilde 44 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonlar sonucu yakalanan 40 şüpheliden 9'u tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce şüpheli olarak ifadesi alınan ve etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan B.Ç. isimli şahsın ifadesi alındı. Şüphelinin ifadesi, teşhisleri ve dijital materyallerinin incelenmesi sonucu çıkan deliller neticesinde ise yeni bir soruşturmaya başlandı.

FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün güncel faaliyetlerine ilişkin İstanbul merkezli ve Ankara, Bursa, Balıkesir, Hatay, Gaziantep, Niğde, Zonguldak, Kütahya ve Van olmak üzere 10 ilde toplam 44 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonlarda 40 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

9 şüpheli tutuklandı

Emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9'u tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan 16 şüpheliye adli kontrol tedbiri uygulanırken, 15 şüpheli ise serbest bırakıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Cumhuriyet İstanbul 3. Sayfa Haberler

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