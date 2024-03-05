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İstanbul'da DEAŞ Operasyonu: 10 Kişi Gözaltına Alındı

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, DEAŞ silahlı terör örgütüne mensup oldukları tespit edilen 15 şüphelinin yakalanması için operasyon düzenlendi. Operasyonda 10 kişi gözaltına alınırken, 5 kişinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

İstanbul'da DEAŞ silahlı terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, 15 şüphelinin DEAŞ silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri tespit edildi. 15 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 10 kişinin gözaltına alındığı, 5 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdürüldüğü öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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