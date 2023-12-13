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İstanbul'da 35 Gemiye 93 Milyon TL İdari Para Cezası

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İstanbul'da yapılan denetimlerde denizi kirlettiği belirlenen 35 gemiye toplam 93 milyon 644 bin 860 lira idari para cezası uygulandı.

İstanbul'da 2023 yılında yapılan denetimlerde denizi kirlettiği belirlenen 35 gemiye toplam 93 milyon 644 bin 860 lira idari para cezası uygulandı.

İstanbul'da denizleri kirleten gemilere yönelik denetimler aralıksız devam ediyor. İstanbul Valiliği koordinasyonunda devam eden denetimlerde denizler 24 saat takip altında tutuluyor. Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Türkiye Çevre Ajansı tarafından yürütülen çalışmalarda 2023 yılında, denizleri kirlettiği tespit edilen 35 gemiye toplam 93 milyon 644 bin 860 lira idari para cezası uygulandı. Denetimlerin aralıksız sürdürüleceği belirtildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İstanbul Çevre 3. Sayfa Ekonomi Güncel Haberler

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