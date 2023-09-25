İstanbul Bakırköy'de Kadını Pompalı Tüfekle Darp Eden Şahıs Tutuklandı

İstanbul Bakırköy'de eski nişanlısını sokak ortasında pompalı tüfekle dakikalarca darp eden şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgilere göre, olay 17 Eylül günü Bakırköy Cevizlik Mahallesi Hamam Sokak'ta yaşandı. Sudenur P., eski nişanlısı Altuğ U. ile sokak ortasında tartışmaya başladı. Tartışmanın şiddetlenmesi üzerine Altuğ U., yanındaki pompalı tüfekle genç kadını darp etti. Genç kadının darp edildiği anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, Altuğ U.'yu gözaltına aldı. Zanlı ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Altuğ U., sevk edildiği adliyede "basit yaralama" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL