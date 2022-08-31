İsrail, Halep Uluslararası Havalimanı'nı hedef aldı 3. Sayfa Haberleri İsrail'in Suriye'nin Halep kentinde bulunan Halep Uluslararası Havalimanı'na hava saldırısı düzenlediği bildirildi. İsrail'in Suriye'nin Halep kentinde bulunan Halep Uluslararası Havalimanı'na hava saldırısı düzenlediği bildirildi. Suriye devlet ajansı SANA, İsrail'in Suriye'nin Halep kentinde bulunan Halep Uluslararası Havalimanı'na hava saldırısı düzenlediği bildirdi. Haberde, saldırı sonucu maddi hasar meydana geldiği ifade edilerek, saldırı hakkında daha fazla detay verilmedi. Saldırıda ölen ya da yaralanan olup olmadığı henüz bilinmiyor. İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi ise, hava saldırılarında İran destekli milislerin bölgedeki mevzilerinin ve mühimmat depolarını hedef alındığını öne sürdü. (Muhammed Rabah - Mahmud Alhalbi/İHA) Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Suriye İsrail 3. Sayfa Güncel Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› İsrail, Halep Uluslararası Havalimanı'nı hedef aldı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.