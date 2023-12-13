İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentinde gerçekleştirdiği saldırılar ikinci gününde devam ediyor. Bir evin bombalandığı ve çok sayıda Filistinlinin gözaltına alındığı bildirildi. Ayrıca İsrail güçleri, öldürülen Filistinlilerin anısına yapılan heykel ve anıtları da yıktı.

İsrail, Cenin'de bir evi bombaladı ve çok sayıda Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail askerler, dün sabah baskın gerçekleştirdiği işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentindeki saldırılarının ikinci gününde bir evi bombaladı. Ayrıca çok sayıda Filistinli'yi gözaltına aldı.

İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentine ve Cenin Mülteci Kampı'na dün gerçekleştirdiği baskın ikinci günde sürüyor. Cenin şehrinin doğusunda baskına tepki gösteren Filistinli gençler ile İsrail güçleri arasında çatışmalar yaşandı. İsrail askerleri bir evi bombalarken, çok sayıda Filistinliyi de gözaltına aldı.

İsrail güçleri ayrıca daha önce öldürülen Filistinlilerin anısına inşa edilen onlarca heykel ve anıtı da yıktı.

"Direnişi durduramayacak"

Hamas'tan yapılan açıklamada, İsrail'in Cenin'de devam eden baskınının "direnişin yolunu durdurmada başarılı olamayacağı" ifade edildi. Açıklamada, "Cenin'deki operasyon, faşist İsrail hükümetinin Filistin halkına karşı yürüttüğü savaşın bir uzantısıdır. İşgal altındaki Batı Şeria halkı işgal ve terörist yerleşimciler karşısında kararlılığını gösterdi" denildi. Ayrıca Batı Şeria'daki halka direniş çabalarını artırma çağrısı yapıldı.

Baskında 7 can kaybı

İsrail güçleri dün sabah saatlerinde Cenin Mülteci Kampı'na ve Cenin kentinde baskın gerçekleştirmiş, yüksek binaların çatısına keskin nişancılar konuşlandırmıştı. Baskında yer alan buldozerler ise altyapıyı ve Filistinlilere ait evleri tahrip etmişti. Baskına tepki gösteren Filistinlilerle İsrail askerleri arasında çatışma çıkmıştı. İsrail askerlerinin saldırıları sonucu şu ana kadar 7 kişi hayatını kaybetti. - BATI ŞERİA