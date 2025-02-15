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İsrail 369 Filistinliyi Serbest Bıraktı, 333'ü Gazze'ye Ulaştı

İsrail 369 Filistinliyi Serbest Bıraktı, 333'ü Gazze'ye Ulaştı
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İsrail'in Batı Şeria'daki Ofer Hapishanesinden serbest bıraktığı 369 Filistinliden 333'ü Gazze Şeridi'ne ulaştı. Bu esir takası, Hamas ile İsrail arasında yürürlüğe giren ateşkes anlaşması çerçevesinde gerçekleşti. Mahkumlar sağlık kontrolleri için hastaneye getirildi ve aileleri tarafından sevinçle karşılandı.

İsrail'in bugün esir takası çerçevesinde Batı Şeria'daki Ofer Hapishanesinden serbest bıraktığı 369 Filistinliden 333'ü Gazze Şeridi'ne ulaştı.

İsrail ile Hamas arasında 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkes anlaşması çerçevesinde bugün 6. esir takası gerçekleştirildi. Hamas'ın serbest bıraktığı 3 İsrailli esire karşılık, İsrail de Filistinli mahkumları serbest bıraktı. Batı Şeria'daki Ofer Hapishanesinden bugün serbest bırakılan 369 Filistinliden 333'ü Gazze Şeridi'ne ulaştı. Otobüslerle taşınan Filistinliler, sağlık kontrolleri için güneydeki Han Yunus kentinde bulunan Avrupa Gazze Hastanesi'ne getirildi. Mahkumlar, aileleri tarafından tekbirler ve gözyaşlarıyla karşılandı. Bazı mahkumlar, İsrail hapishanelerinde kaldıkları süre boyunca maruz kaldıkları işkenceler nedeniyle hemen tedavi altına alındı.

Han Yunus kentinde 1 yıl önce tutuklanan Enver Kotkot, "El Aksa'daki durum çok ama çok zor. Dayak, aşağılama ve saldırı her gün tekrarlanıyor. Direniş tüm tutukluları mümkün olan en kısa sürede serbest bırakmalıdır" dedi.

Muhammed Basil Samir ise hapishanelerdeki durumun çok kötü olduğunu ve tüm mahkumların kötü ve üzücü bir durumda olduğunu belirterek, "Umarım tüm mahkumlar İsrail hapishanelerinden derhal serbest bırakılır. Şu anda çok mutluyum çünkü aileme ve sevdiklerime kavuştum. Onları gördüğümde tüm yorgunluğum kayboldu" ifadelerini kullandı.

Hastanede yakınlarından ailesinin İsrail saldırılarında öldüğünü öğrenen Filistinli mahkum tekbir eşliğinde secde etti.

İsrail yönetimi bugün 36'sı müebbet hapis cezasına çarptırılan, 111'i ise 7 Ekim 2023'ten sonra Gazze'de tutuklanan toplam 369 Filistinliyi serbest bırakmıştı. - GAZZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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