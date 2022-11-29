Isparta'da yangında mahsur kalan 3 çocuk kurtarıldı 3. Sayfa Haberleri Isparta'da bir binanın bodrum katında çıkan yangında mahsur kalan 3 çocuk itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Isparta'da bir binanın bodrum katında çıkan yangında mahsur kalan 3 çocuk itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Yangın, Piri Mehmet Mahallesi 1729 Sokak'ta bulunan bir binanın bodrum katında çıktı. Yoğun duman kısa sürede bina içerisine doldu. Çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yoğun duman sebebi ile binanın birinci katında mahsur kalan Afganistan uyruklu 3 çocuk itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Sağlık durumu iyi olan çocuklar kontrol amaçlı hastaneye götürüldü. - ISPARTA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa İtfaiye Isparta 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Isparta'da yangında mahsur kalan 3 çocuk kurtarıldı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.