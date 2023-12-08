Isparta'da Otomobil Kazası: 2 Kişi Yaralandı

Isparta'da meydana gelen trafik kazasında iki otomobil çarpıştı ve 2 kişi yaralandı. Yaralılar, Isparta Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Isparta'da trafik kazası: 2 yaralı

ISPARTA - Isparta'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Vatan mahallesi 230 cadde ile 234. cadde kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre M.A.Ç idaresindeki 58 AG 231 plakalı otomobil, 32 HE 724 plakalı M.Ç hakimiyetindeki otomobil ile kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile otomobillerde yolcu olarak bulunan H.Ç ve Z.A.Ç yaralandı. Çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. ihbarla birlikte bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Isparta Şehir Hastanesine kaldırıldı. Kazaya karışan otomobiller olay yerine gelen çekici yardımıyla bulundukları yerden kaldırıldı.

Öte yandan, kaza ile ilgili inceleme başlatılırken, yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.