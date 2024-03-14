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Isparta'da kaçak göçmen taşıyan 3 kişi tutuklandı

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Isparta'da yapılan operasyonda kaçak göçmen taşıdığı tespit edilen 3 kişi tutuklandı. Ayrıca, araçlarda bulunan 6 yabancı uyruklu şahıs hakkında idari işlem yapıldı.

Isparta'da kaçak göçmen taşıyan 3 kişi tutuklanırken, 6 yabancı uyruklu şahıs hakkında idari işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Baladız yol ayrımında kimliksiz göçmen taşıdığı tespit edilen 63 TE 958 ve 38 DZ 008 plakalı araçları durdurdu. Araç sürücüleri İ.Y, İ.Y ve F.B isimli şüpheli şahıslar göçmen kaçakçılığı suçundan gözaltına alındı. 3 şüpheli sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Araçlarda bulunan 6 yabancı uyruklu şahıs hakkında da idari işlem yapılırken, aracı amacı dışında kullanarak korsan taksicilik yapmaktan dolayı 2 araca toplamda 19 bin 317 TL idari para cezası uygulandı ve araçlar 15 gün süreyle trafikten men edildi. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Isparta Göçmen Göçmen Kaçakçılığı Ceza Trafik Suç 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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