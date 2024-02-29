İskenderun'da yapılan asayiş uygulamasında 4 şahıs yakalandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen asayiş uygulamasında bin 213 şahıs sorgulanırken aranması bulunan 4 şahıs yakalandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince kentte huzurun ve asayişin sağlanmasına yönelik yapılan çalışmalar aralıksız sürdürüyor. Polis ekiplerince 28 Şubat tarihinde İskenderun genelinde yapılan asayiş uygulamalarında; bin 213 şahıs, 522 araç, 81 motosiklet sorgulandı. Yapılan sorgulamalarda 4'ü aranan 14 şahıs yakalanırken, 8 şahsa yoklama kaçağı tebliği düzenlendi, ve 3 adet motosiklet trafikten men edildi. Yapılan aramalarda; 24 gram kannabinoid, 21 gram esrar, 11 gram metamfetamin, 142 adet captagon ele geçirildi. - HATAY