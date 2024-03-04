İskenderun'da bir iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, İskenderun ilçesine bağlı Muradiye Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinde çıktı. İş yeri sahibinin 112 Acil Çağrı Merkezi'ni araması üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine hızlı bir şekilde ulaşan itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Yangının söndürülmesinin ardından, tedbir ve önlem amaçlı soğutma çalışmaları yapıldı. - HATAY