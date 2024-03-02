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İskenderun'da bir evde çıkan yangın söndürüldü

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Hatay'ın İskenderun ilçesinde meydana gelen yangında itfaiye ekipleri müdahale ederek yangını söndürdü. Evde maddi hasar meydana geldi.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir evde çıkan yangını itfaiye ekipleri müdahale ederek söndürdü.

Yangın, İskenderun ilçesi Akçay Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede yer alan bir evde bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Evin yandığını gören komşular durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda söndürdü. Çıkan yangından dolayı evde maddi hasar oluştu. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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