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İskenderun'da 303 captagon ele geçirildi

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Hatay'ın İskenderun ilçesinde yapılan bir operasyonda şüpheli bir şahsın evinde 303 captagon ele geçirildi. Olayla ilgili olarak şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde şüpheli bir şahsın evinde yapılan aramda 303 captagon ele geçirildi.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu imal ve ticaretine yönelik çalışmalarına devam ediyor. Bu çalışmalar çerçevesinde, 2 Mart tarihinde Y.G isimli şahsın İskenderun ilçesi Buluttepe Mahallesi'nde ikametinde ve aracında yapılan aramada; 303 captagon, 19 gram sentetik kannabinoid, 3 gram sentetik kannabinoid ham maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili şüpheli Y.G hakkında T.C.K. 188. maddeden işlem yapıldı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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