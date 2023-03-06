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İş yerinin deposundan tonlarca sahte deterjan çıktı

3. Sayfa Haberleri

İş yerinin deposundan tonlarca sahte deterjan çıktı

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bir iş yerinin deposuna baskın yapan polis ekipleri, 18 ton 532 kilo sahte toz ve sıvı deterjan ele geçirdi.

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bir iş yerinin deposuna baskın yapan polis ekipleri, 18 ton 532 kilo sahte toz ve sıvı deterjan ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, il genelinde sahte marka ve taklit ürünlerin takibine yönelik çalışma başlattı. Ekiplerin çalışmaları çerçevesinde Çayırova'da bir iş yerinin deposunda sahte ürünlerin olduğu belirlendi. Ekipler, yapılan teknik ve fiziki takibin ardından tespit edilen adrese baskın yaptı. Depoda yapılan aramada toplam ağırlığı 18 ton 532 kilo olan 6 bin 297 adet paketlenmiş halde üzerinde sahte marka ibaresi basılı 70 çuval toz deterjan ve 250 adet sıvı deterjan ele geçirildi. Ekiplerce sahte temizlik malzemelerine el koyulurken, olaya karıştığı tespit edilen 1 şahıs hakkında 'Sinai Mülkiyet Kanunu'na muhalefet' suçundan adli işlem yapıldığı öğrenildi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Çayırova Kocaeli 3. Sayfa Haberler

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