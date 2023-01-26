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İş yerinde yapılan denetimde kumar oynatıldığı ortaya çıktı: 4 gözaltı

3. Sayfa Haberleri

İş yerinde yapılan denetimde kumar oynatıldığı ortaya çıktı: 4 gözaltı

Kocaeli'de iş yerinde yapılan denetim neticesinde kumar oynatıldığı tespit edildi.

Kocaeli'de iş yerinde yapılan denetim neticesinde kumar oynatıldığı tespit edildi. 4 kişi gözaltına alınırken kumarda toplanan 650 TL paraya da el konuldu.

Edinilen bilgiye göre, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler Gölcük'te bir iş yerinde denetim yaptı. Denetim neticesinde N.S. (66) isimli bir şahsın iş yerinde kumar oynattığı tespit edildi. N.S. hakkında adli işlem yapılırken kumar oynadığı belirlenen 3 şahsa yönelik idari yaptırım kararı uygulandı. Ayrıca, kumarda toplanan 650 TL paraya da el konuldu. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kocaeli Gölcük 3. Sayfa Haberler

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