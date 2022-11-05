İran'ın Haş kentindeki protestolarda en az 16 can kaybı

İran'ın Sistan ve Belucistan eyaletine bağlı Haş kentinde dün cuma namazı sonrası çıkan olaylarda en az 16 kişinin hayatını kaybettiği, onlarca kişinin de yaralandığı belirtildi.

İran'ın Sistan ve Belucistan eyaletine bağlı Haş kentinde dün cuma namazı sonrası çıkan olaylarda en az 16 kişinin hayatını kaybettiği, onlarca kişinin de yaralandığı belirtildi.

İran'ın güneydoğusunda bulunan Sistan ve Belucistan eyaletine bağlı Haş kentinde dün Cuma namazı sonrası gerçekleştirilen rejim karşıtı gösterilerin bilançosu belli oldu. Eyaletin merkezi olan Zahidan kentinden Cuma İmamı Sünni din adamı Molevi Abdulhamid, Haş kentindeki olaylara ilişkin Telegram hesabından yaptığı açıklamada, "Protestolarda en az 16 kişi öldü ve onlarca kişi yaralandı" ifadelerini kullandı. İmam Abdulhamid, "Birkaç genç Haş Kaymakamlığı önünde toplanarak slogan ve taş attı. Bunun karşılığında da kurşunlarla hedef alındılar. Şimdi soruyorum sloganların ve taş atmanın cevabı savaş mermisi mi? Sistan ve Belucistan'daki protestoculara yönelik muamelenin ülkenin diğer bölgelerinden neden farklı olduğu hala belli değil ve bu eyaletin protestocuları neden vahşice katlediliyor" dedi.

İmam Abdulhamid, hükümetin Sistan ve Belucistan'daki halk protestolarıyla başa çıkma şeklini şiddetle kınayarak, mevcut muamelenin bu eyaletin halkına karşı "baskı ve ayrımcılığın derinliğini ortaya koyduğunu" söyledi.

Sistan ve Belucistan'daki Zahidan'da 35 kişi ölmüştü

Zahidan Cuma İmamı Movlevi Abdulhamid dün Cuma hutbesinde yaptığı konuşmasında referandum çağrısında bulunarak, "Halkın büyük çoğunluğu muhalif. Uluslararası kuruluşlar gözetiminde halkın talepleri doğrultusunda referandum yapılmalıdır" ifadelerini kullanmıştı.

İran'da 30 Eylül'de Sünnilerin yoğun olarak yaşadığı Sistan ve Belucistan eyaletinin yönetim merkezi Zahidan kenti, "Kanlı Cuma" olarak bilinen gösterilere sahne olmuştu. Cuma namazı sonrası göstericilerle İran güvenlik güçleri arasında çıkan olaylarda 35 kişi hayatını kaybetmişti. - TAHRAN