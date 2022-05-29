Irak'ta restoranda patlama: 1 ölü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Irak'ta restoranda patlama: 1 ölü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:

- Irak'ta restoranda patlama: 1 ölü Irak'ın başkenti Bağdat'ta meydana gelen patlama nedeniyle 3 katlı bir restoranın çökmesi sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği, en az 3 kişinin ise yaralandığı açıklandı.

- Irak'ta restoranda patlama: 1 ölü

BAĞDAT - Irak'ın başkenti Bağdat'ta meydana gelen patlama nedeniyle 3 katlı bir restoranın çökmesi sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği, en az 3 kişinin ise yaralandığı açıklandı.

Irak'ın başkenti Bağdat'ta 3 katlı bir restoranda patlama meydana geldi. Irak polisi yaptığı açıklamada, patlama nedeniyle restoranın çöktüğünü ve olayda 1 kişinin hayatını kaybettiğini, en az 3 kişinin ise yaralandığını belirtti. Yaralıların hastaneye sevk edildiği bildirilirken, restoranın bodrum katında çok sayıda kişinin mahsur kaldığının tahmin edildiği ifade edildi.

Ayrıca itfaiye ve polis ekiplerinin olay yerine giderek arama kurtarma çalışmalarına başladığı öğrenildi. Patlamanın nedeni henüz bilinmezken, yapılan ön soruşturmaya göre patlamanın doğal gaz boru hattındaki bir arıza nedeniyle meydana geldiğinin tahmin edildiği açıklandı.

İhlas Haber Ajansı / Muhammed Rabah - 3. Sayfa

Patlama Bağdat Irak 3. Sayfa Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title