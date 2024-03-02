Üye Girişi
Haberler

İnegöl'de sürücü otomobilinin üzerinde koltuk takımı taşıdı

Güncelleme:

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir sürücü, otomobilinin üzerine koyduğu koltuk takımını taşıdı. O anlar amatör kameraya saniye saniye yansıdı.

Bursa'nın İnegöl ilçesi Hamidiye mahallesinde sürücü otomobilinin üzerinde koltuk takımı taşıdı. O anlar amatör kameraya saniye saniye yansıdı.

Olay, Hamidiye Mahallesi Anafartalar Caddesi üzerinde meydana geldi. Henüz ismi belirlenemeyen sürücü, aracının üzerine koyduğu koltuk takımını taşıdı. Sürücü hızla ilerlerken o anlar amatör kameraya yansıdı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İnegöl Bursa Trafik 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title