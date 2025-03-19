İmamoğlu operasyonunda gözaltına alınanların arasında ünlü iş insanları da var

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Murat Ongun'un yanı sıra aralarında gazeteci ve iş adamlarının da bulunduğu yaklaşık 100'e yakın kişiye gözaltı kararı verildi. Gözaltına alınanların arasında ünlü iş insanları da var. Söz konusu operasyonun, Medya A.Ş'deki ihaleler ve kent uzlaşısı ile ilgili olduğu öne sürüldü.

GAZETESİ VE İŞ İNSANLARI DA GÖZALTINDA

Son operasyonda Ekrem İmamoğlu ve Murat Ongun'un yanı sıra çok sayıda iş insanı ve gazetecinin de olduğu bildirildi. Gözaltına alınanlar arasında Murat ONGUN, Tuncay YILMAZ, Fatih KELEŞ, Ertan YILDIZ'ın olduğu belirtildi. Aralarında gazeteci ve iş adamlarının da bulunduğu 100'e yakın gözaltı kararı verilen operasyonla ilgili detaylar da ortaya çıkmaya başladı.

Soruşturma kapsamında gözaltı listesi de netleşmeye başladı. Eski sanatçı işadamı Ercan Saatçi, işadamı Murat İlbak ve iki kardeşi ile işadamı Adem Soytekin, Yusuf İlbak, Ali İlbak, Necati Özcan, Tuncay Yılmaz, Fatih Keleş ve Emrah Bağdatlı,işadamı Ali Gül, İşadamı Muhittin Palazoğlu, İşadamı Ahmet Palazoğlu da bulunuyor.

MEDYA A.Ş'NİN İHALE ORTAKLARI MERCEK ALTINDAYDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB'ye bağlı Medya AŞ'nin adrese teslim usulsüz ihaleleri sonrası geçtiğimiz haftalarda harekete geçmişti. Savcılık talimatıyla mali suçlar polisleri tarafından Medya AŞ'nin Şişli'deki merkezinde arama yapılmıştı. Şirketten ihale alan 21 şirketle ilgili bilgi ve belge talep edilmiş ve bilgisayarlara el konulmuştu.

HAKKINDA GÖZALTI KARARI VERİLEN İSİMLER ŞÖYLE:

Ekrem İmamoğlu, Murat Ongun, Murat Çalık, Tuncay Yılmaz, Fatih Keleş, Emrah Bağdatlı, Mustafa Nihat Sütlaş, Murat Kapki, Orçun Muhittin Yılmaz, Hüseyin Köksal, Adem Soytekin, Ali Nuhoğlu, Ertan Yıldız, Ali Gül, Zafer Gül, Serdal Taşkın, Barış Kılıç, Servet Yıldırım, Mehmet Erdoğan, Güldem Işık, Ceyda Kıryak, Kadir Öztürk, Ömür Yılmaz, Merthan Açıl, Tolga Özgen, Erhan Uslu, Hakan Atınç Dayıgil, Murat Kanbur, Emre Serkan Bayraktar, Vahit Doğan, Fatoş Ayık, Hüseyin Ekrem Fidan, Seda Hoşel Kiraz, Sergen Kurt, Yusuf Yüce, Ercan Saatçi, Mehmet Muhittin Palazoğlu, Furkan Remzi Ceylan, Süleyman Atik, Hakan Karanis, Elif Güven, Nihat Uçan, Birsen Şahin, Canan Mümüklü, Can Akın Çağlar, Cemal Ufuk Karakaya, Buğra Gökçe, Kağan Sürmegöz, Bayram Taşkın, Ebru Yılmazlar, Gürkan Akgün, Murat Abbas, Doğan Hamit Doğruer, Halit Burak Atalan, Bilal Önver, İlker Durademir, İpek Elif Atayman, İlknur Taşdelen, Burak Arslan, Samih Asan, Emrah Öksüz, Onur Buğra Subaşı, Eyüp Subaşı, Gülşah Subaşı, Ahmet Köksal, Serhat Kapki, Yusuf İlbak, Ali İlbak, Murat İlbak, Mustafa İlbak, Umut Şenol, Mete Sarısaltun, Edip Cenk Ünalerzen, İrfan Karakaş, İnan Boztaş, Ahmet Taha Bilgin, Kamil Timur Delibaş, Alihan Aydın, Alper Aydın, Alperen Aydın, Ahmet Palazoğlu, Kaan Ketenci, Ahmet Hamdi Çiçek, Hacı Ahmet Gül, Serkan Öztürk, Necati Özkan, Kabil Taşçı, Vedat Şahin, Serdar Haydanlı, Yaşar Çeri, Emin Ferhat Ertek, Harun Cengiz Beğenmez, Hasan Öçsoy, Ahmet Çiçek, Adem Tuncay, Rauf Cem Istıranca, Ömer Gürsoy, Uğurhan Atma, Özge Bağdatlı, Fatoş Pınar Türker.