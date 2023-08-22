İkinci El Galericiler Sitesi'nde çıkan kavgada bir kişi bıçaklandı

Samsun'da İkinci El Galericiler Sitesi'nde çıkan alacak-verecek kavgasında bir kişiyi 6 yerinden bıçaklayan şahıs adliyeye sevk edildi.

Olay, İlkadım ilçesi Toybelen Mahallesi'nde bulunan Samsun İkinci El Galericiler Sitesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ö.A. adlı şahıs alacak-verecek meselesi yüzünden çıkan tartışmada F.B.'nin bıçaklı saldırısına uğradı. Sol omzundan, sağ ve sol bacaklarından olmak üzere 6 yerinden bıçaklanan Ö.A. ağır yaralandı. Ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Ö.A., tedavi altına alındı. F.B. ise polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğindeki sorgusu tamamlanan F.B. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN