Iğdır'da yasadışı bahis oynatan 11 kişi yakalandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Iğdır'da yasadışı bahis oynatan 11 kişi yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:

Iğdır'da yasadışı bahis oynatan 11 kişi yakalandıIĞDIR Iğdır'da düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 11 kişi yakalandı.

Iğdır'da yasadışı bahis oynatan 11 kişi yakalandı

IĞDIR Iğdır'da düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 11 kişi yakalandı.

Iğdır Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yasa dışı bahis oynatılmasının önlenmesine yönelik çalışmalar sürüyor. Bu çerçevede Iğdır'da yasadışı bahis oynatanlara yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar sonucu yaklaşık dört ay boyunca yapılan teknik ve fiziki takip neticesi sonucunda yasa dışı bahis oynatan 11 şüpheli şahıs yakalandı. Mahkemeye sevk edilen 11 şüpheliden 7'si hakkında adli kontrol ve yurt dışına çıkma yasağı kararı verildi. Diğer kişiler ile ilgili yargılama sürecinin devam ettiği öğrenildi.

İhlas Haber Ajansı / Sebahattin Yum - 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title