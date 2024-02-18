Iğdır'da Kesinleşmiş Hapis Cezası Olan 5 Kişi Tutuklandı

Iğdır Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği tarafından haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan 5 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Iğdır Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği Iğdır'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan kişilerin yakalanması çalışma başlattı. Yapılan operasyonlarda; uyuşturucu, rüşvet, hırsızlık, yaralama gibi haklarında çeşitli suçlar bulunan 5 şüpheli tutuklandı. Şüpheliler adli işlemlerin ardından Iğdır S Tipi Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumuna teslim edildi. - IĞDIR