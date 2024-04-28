Iğdır'da kahvede çıkan silahlı kavgada 2'si ağır 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Iğdır merkezde bir çay evinde oturan M.Ç, H.A. ve C.A. ile sonradan gelen M.Ç. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı kavga çıktı. Kavga sonrası M.Ç, yanında getirdiği silahla ateş ederek üç kişiyi yaraladı. Vatandaşların ihbarı ile olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralılar, tedavi altına alındı. Yaralılardan C.A'nın sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi. - IĞDIR