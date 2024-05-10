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Iğdır'da düzenlenen operasyonda 15 zanlı tutuklandı

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Iğdır'da Jandarma tarafından düzenlenen 'JASAT Mercek-6' operasyonunda, aranan 46 zanlıdan 15'i tutuklandı.

Iğdır'da Jandarma tarafından düzenlenen 'JASAT Mercek-6' operasyonunda, aranan 46 zanlıdan 15'i tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, arananların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu çerçevede "JASAT Mercek-6" operasyonu düzenlendi. Düzenlenen operasyonda il ve ilçelerde birçok suçtan aranan 46 zanlı yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 46 zanlıdan 15'i çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. - IĞDIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma Iğdır JASAT Güvenlik Suç Operasyon Hukuk 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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