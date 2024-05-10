Iğdır'da düzenlenen operasyonda 15 zanlı tutuklandı

Iğdır'da Jandarma tarafından düzenlenen 'JASAT Mercek-6' operasyonunda, aranan 46 zanlıdan 15'i tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, arananların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu çerçevede "JASAT Mercek-6" operasyonu düzenlendi. Düzenlenen operasyonda il ve ilçelerde birçok suçtan aranan 46 zanlı yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 46 zanlıdan 15'i çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. - IĞDIR