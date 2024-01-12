İçişleri Bakanı Yerlikaya: Narkogüç-43 Operasyonunda 1 Ton Uyuşturucu Ele Geçirildi
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 45 ilde düzenlenen Narkogüç-43 operasyonunda 1 ton 661 kilogram uyuşturucu madde ve 417 bin adet uyuşturucu hapın ele geçirildiğini açıkladı. Operasyon kapsamında 305 zehir taciri ve sokak satıcısı da yakalandı.
İçişleri Bakanı Yerlikaya: "Uyuşturucu madde imalatçılarına ve bunların satışını yapanlar ile sokak satıcılarına yönelik 45 ilde düzenlenen "Narkogüç-43" operasyonlarında, 1 ton 661 kilogram uyuşturucu madde ve 417 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 305 zehir taciri ve sokak satıcısı yakalandı." - ANKARA