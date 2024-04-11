Hong Kong'da Spor Salonunda Yangın: 5 Kişi Hayatını Kaybetti

Hong Kong'da bir binada yer alan spor salonunda yangın çıkması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti.

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'ndeki Yau Ma Tei semtinde 16 katlı bir binadaki spor salonunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dün yerel saatle 08.00 sıralarında meydana gelen olayda en az 5 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi ise yaralandı. İtfaiye ekipleri binada mahsur kalan en az 250 kişiyi kurtardı.

Yangının ekipler tarafından kontrol altına alındığı, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi. - HONG KONG