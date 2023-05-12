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Hırsızlık şüphelileri kıskıvrak yakalandı

Hırsızlık şüphelileri kıskıvrak yakalandı

3. Sayfa Haberleri

Aydın'ın Buharkent ilçesinde meydana gelen hırsızlık olayı ile ilgili çalışma yapan jandarma ekipleri hırsızlık şüphelisi 2 şahsı kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı.

Aydın'ın Buharkent ilçesinde meydana gelen hırsızlık olayı ile ilgili çalışma yapan jandarma ekipleri hırsızlık şüphelisi 2 şahsı kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı.

Olay, Savcıllı Mahallesi'nde geçtiğimiz günlerde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir şahsın yaz aylarında kullandığı evinden tarım aletleri ve muhtelif eşyaları kimliği belirsiz kişi yada kişilerce çalındı. Olayın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesinin ardından bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelerek hırsızlık olayının aydınlatılması için çalınma başlattı. Çevrede yapılan araştırmalar neticesinde hırsızlık şüphelisi 2 şahsın kimlikleri tespit edilirken, şahıslar düzenlenen operasyonlarla kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Buharkent Jandarma Aydın 3. Sayfa Haberler

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