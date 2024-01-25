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Hırsızlar Kameralar Sayesinde Yakalandı

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Mersin'in Bozyazı ilçesinde farklı adreslerden motosiklet çalan hırsızlar güvenlik kamerası kayıtları sayesinde tespit edildi. Yakalanan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Hırsızlar önce kameraya sonra jandarmaya yakalandı: 4 tutuklama

MERSİN - Mersin'in Bozyazı ilçesinde farklı adreslerden motosiklet çalan hırsızlar güvenlik kamerasında tespit edilerek yakalandı. Yakalanan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Bozyazı ilçesinde 2 farklı adresten motosiklet hırsızlığı ile ilgili çalışma yaptı. Ekipler çalışmasında çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek önce şüphelilerin eşkallerini ardından da kimliklerini tespit etti. Tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon yapıldı. 6 şüpheli çalıntı motosikletler ile birlikte yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilerek mahkemeye çıkartılan şüphelilerden 4'ü tutuklandı, 2'si tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Ele geçirilen 2 motosiklet ise sahiplerine teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Bozyazı Mersin Motosiklet Tutuklama Güvenlik Hırsızlık 3.Sayfa Güncel Haberler

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