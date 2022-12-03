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Hazar Denizi'nin Rusya kıyılarına 700 ölü fok vurdu

3. Sayfa Haberleri

Hazar Denizi'nin Rusya kıyılarına 700 ölü fok vurdu

Rusya'ya bağlı Dağıstan'da, Hazar Denizi'ndeki 700 fok kıyıya vurdu.

Rusya'ya bağlı Dağıstan'da, Hazar Denizi'ndeki 700 fok kıyıya vurdu.

Hazar Denizi'nin, Rusya'ya bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti kıyılarına 700 ölü fok vurdu. Rusya, Federal Balıkçılık Ajansı'nın Kuzey Kafkasya Bölge İdaresi'nden yapılan açıklamada fok balıklarının Dağıstan'ın başkenti Mahaçkale'nin Kirovsky semti kıyılarına vurduğu aktarılarak, "Mahaçkale'nin Kirovsky semtinde Hazar Denizi kıyılarında 650-700 ölü fok bulundu. Müfettişler, Hazar Denizi kıyılarında araştırmalarına devam ediyor" denildi.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülere göre çok sayıda fok balığının sahillere vurduğu görülürken, fokların görevliler tarafından toplanmaya başlandığı ve bazı fok balıklarından alınan numunelerin laboratuvarda incelenmeye başlandığı öğrenildi.

Geçtiğimiz 2021 yılında yine 150 ölü fok Hazar Denizi kıyılarına vurmuş, yapılan incelemelerde ölü fokların balıkçılar tarafından trollerle yakalandığı ve derilerinin yüzülmesinin ardından denize atıldığı tespit edilmişti. - MOSKOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Hazar Denizi Balıkçılık Dağıstan Rusya 3. Sayfa Haberler

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