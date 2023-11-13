Hatay'ın Payas ilçesinde silah parçaları ve pala ele geçirildi

Payas İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Beyazıt Mahallesi'nde bir iş yerine baskın düzenledi ve yapılan aramada silah parçaları ve pala bulundu. İş yeri hakkında adli işlem yapıldı.

Hatay'ın Payas ilçesinde bir iş yerinde silah parçaları ve pala ele geçirilirken iş yeri hakkında işlem yapıldı.

Payas İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından Payas ilçesine bağlı Beyazıt Mahallesi'nde bir iş yerine baskın düzenledi. İş yerinde detaylı inceleme ve aramalar yapıldı. Yapılan aramada, 2 silah kabzesi, 3 namlu, 3 sürgü, 4 şarjör ve 1 pala ele geçirildi.

Polis ekipleri tarafından iş yeri hakkında adli işlem yapıldı. - HATAY