Hatay haber! Hatay'da 10 iş yerinden hırsızlık yapan şüpheli yakalandı 3. Sayfa Haberleri Hatay haberi... Hatay'ın merkez ilçesi Antakya'da iş yerlerinden 189 bin 400 lira değerinde eşya çalan şüpheli gözaltına alındı. Hatay'ın merkez ilçesi Antakya'da iş yerlerinden 189 bin 400 lira değerinde eşya çalan şüpheli gözaltına alındı. Hatay İl Emniyet Müdürlüğü görevlileri hırsızlık olaylarının önlenmesi ve şüphelilerinin yakalanmasına yönelik yapılan çalışma gerçekleştirdi. Antakya'da 10 iş yerinden matkap, kamera, kayıt cihazı, telefon gibi eşyalar çalınmasının ardından emniyet müdürlüğü ekipleri, şüphelinin peşine düştü. Toplamda 189 bin 400 liralık eşya çalan şüphelinin İ.D. olduğu tespit edilerek gözaltına alındı. Ele geçirilen çalıntı eşyalar sahiplerine teslim edildi. - HATAY İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Emniyet Müdürlüğü Antakya Hatay 3. Sayfa Haberler

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