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Hatay Emniyet Müdürlüğü Asayiş Denetimlerinde 10 Kişi Yakalandı

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Hatay Emniyet Müdürlüğü, İskenderun'da gerçekleştirdiği asayiş denetimlerinde 4 bin 543 kişiyi sorguladı, aranan şahıslar dahil olmak üzere toplam 10 kişi yakalandı. Denetimlerde birçok suç unsuru ele geçirildi.

Hatay Emniyet Müdürlüğü, İskenderun'da gerçekleştirdiği asayiş denetimlerinde 4 bin 543 kişiyi sorguladı, aranan şahıslar dahil olmak üzere toplam 10 kişi yakalandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, asayişi ve huzuru sağlamak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Hatay'ın İskenderun ilçesinde 13 Mart tarihinde gerçekleştirilen denetimlerde ve sabit noktada yapılan uygulamalarda, 4 bin 543 kişi, bin 348 araç ve 488 motosiklet sorgulandı. Yapılan sorgulamalar neticesinde, 5'i aranan toplam 10 kişi yakalanırken, 19 kişiye yoklama kaçağı tebliği düzenlendi. Ayrıca, trafik güvenliğini tehdit eden 1 motosiklet trafikten men edilip, 2 kişi tutuklandı. Denetimler sırasında yapılan aramalarda ise, 1 adet tabanca, 9 adet fişek, hırsızlık konusu 1 motosiklet, 3 gram esrar maddesi, 15 gram kannabinoid maddesi ele geçirildi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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