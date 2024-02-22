Hatay'da Uyuşturucu Operasyonu: Bir Kişi Gözaltına Alındı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde polis ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda yakalanan bir kişi gözaltına alındı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu imal ve ticaretine yönelik Dörtyol Numune Evler Mahallesinde M.C' ye ait adrese operasyon düzenlendi. İkametgahta yapılan aramada 2 parça halinde toplam 540 gram skunk, 3,73 gram takoz esrar, 2 adet ruhsatsız tabanca, 62 adet dolu fişek, suçtan elde edildiği değerlendirilen 2 bin 735 para ele geçirildi. Olayla ilgili olarak şüpheli M.C. gözaltına alındı. - HATAY