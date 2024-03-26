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Hatay'da tır ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

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Hatay'ın Hassa ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Işık ihlali sonrası çakıl yüklü tır sürücüsünün ani frenle faciayı önlediği anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Hatay - Gaziantep yolu Hassa ilçesi Aktepe Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Fatih K. yönetimindeki 31 AGY 03 plakalı Ford marka otomobil kavşakta, İzettin C. idaresindeki 31 AOF 129 plakalı Ford marka tırla çarpıştı. Çarpışmada otomobil sürücüsü ve oğlu Oğuzhan K. hafif şekilde yaralandı. Kaza anı ise çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; tır sürücüsünün ışık ihlali sonrası ani freninin muhtemel bir faciayı önlediği görüldü. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Hatay Hassa Güvenlik Kamerası Trafik Kaza 3.Sayfa Güncel Haberler

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