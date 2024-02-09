Hatay'da Organize Sanayi Bölgesi'nde Yangın Çıktı
Hatay'ın Payas ilçesi Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana gelen yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın, metalürji fabrikasında çıktı ve fabrikada maddi hasar oluştu.
Hatay'ın Payas ilçesi Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana gelen yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Payas İlçesi Karşı Mahallesi'nde Organize Sanayi Sitesi'nde yangın meydana geldi. Sanayi sitesindeki metalürji fabrikasında çıkan yangın, panik oluşturdu. Yangını gören işçiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Çıkan yangından dolayı fabrikada maddi hasar oluştu. - HATAY