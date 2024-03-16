Hatay'da Kaçak Tütün ve Makaron Operasyonu

Hatay'da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda kaçak tütün ve makaron ele geçirildi.

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Polis ekipleri tarafından kaçakçılık olaylarına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında; 15 Mart tarihinde İskenderun Akçay mahallesinde bulunan bir ikamette arama yapıldı. Yapılan aramada; 2 adet sigara sarma makinası, 7 bin 400 dal boş makaron ve 13 kg kıyılmış tütün ele geçirildi. Olayla ilgili olarak B.D. hakkında 5607 Sayılı Kanuna Muhalefetten adli işlem yapıldı. - HATAY