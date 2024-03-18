Hatay'da İtfaiye Ekipleri Vatandaşın Parmağına Sıkışan Yüzüğü Çıkardı
Hatay'ın Payas ilçesinde bir vatandaşın parmağına sıkışan yüzük, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri uzun uğraşlar sonucunda yüzüğü keserek çıkardı. Vatandaş rahat nefes aldı.
Hatay'ın Payas ilçesinde bir vatandaşın parmağına sıkışan yüzük, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı.
Hatay'ın Payas ilçesinde bir vatandaş yüzük parmağına yüzüğün sıkışması nedeniyle itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine vatandaşın yanına gelen itfaiye ekipleri yüzüğü çıkartmak için çalışma başlattı. Uzun uğraşlar sonucunda parmağa sıkışan yüzük, kesilerek çıkarıldı. Yüzüğün çıkarılmasıyla vatandaş rahat nefes aldı. - HATAY