Hatay'da Hırsızlık Yapan 3 Şahıs Tutuklandı

Hatay'da polis ekipleri, Arsuz ilçesinde orta hasarlı binada hırsızlık yapan 3 şahsı suçüstü yakaladı. Şahıslar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, huzuru ve güvenliği sağlamak amacıyla asayiş uygulamalarına devam ediyor. Çalışmalar kapsamında Arsuz ilçesi Gökmeydan Mahallesi'nde 4 Ocak tarihinde meydana gelen işyeri ve kurumdan hırsızlık olayının şüphelileri olan A.Ç., M.Y. ve G.K.'yı 7 Ocak tarihinde Çetillik Mahallesi'nde orta hasarlı bir binada hırsızlık yaparken suçüstü yakalandı. Yakalanan şahıslar, adli işlemlerinin ardından çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklandı. - HATAY