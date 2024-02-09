Hatay'da hasarlı bina iş makinasının darbesiyle yıkıldı
Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük yıkımın yaşandığı Hatay'ın Antakya ilçesinde bulunan 4 katlı hasarlı bina, iş makinasının darbesiyle kontrollü olarak yıkıldı.
Hatay'ın Antakya ilçesinde bulunan 4 katlı hasarlı bina, iş makinasının darbesiyle yerle bir oldu.
Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük yıkımın yaşandığı Hatay'da enkaz kaldırma çalışmalarında sona gelindi. Depremin vurduğu Antakya ilçesi Yeni Camii Mahallesi'nde 4 katlı bina, iş makinesinin darbesiyle kontrollü olarak yıkıldı. Otel binasının kontrollü olarak yıkıldığı anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi. - HATAY