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Hatay'da Elektrikli Motosiklet Hırsızı Yakalandı

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Hatay'ın İskenderun ilçesinde elektrikli motosiklet çalan hırsız, çaldığı araçla birlikte yakalandı. Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlileri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda şüpheli F.K. gözaltına alındı ve çalıntı motosiklet ele geçirildi.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde elektrikli motosiklet çalan hırsız, çaldığı araçla birlikte yakalandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince hırsızlık suçlarıyla mücadele kapsamında çalışmalar aralıksız sürüyor. Polis ekipler tarafından 7 Mart tarihinde İskenderun ilçesi Meydan Mahallesinde meydana gelen elektrikli motosiklet hırsızlığı olayı ile ilgili olarak olayın şüphelisi F.K. 13 Mart tarihinde yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliden çalıntı motosiklet ele geçirildi. Şüpheli F.K. hakkında Adli işlem yapıldı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Emniyet Müdürlüğü İskenderun Hatay Güvenlik Yakalama Hırsızlık Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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