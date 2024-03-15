Hatay'da Elektrikli Motosiklet Hırsızı Yakalandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde elektrikli motosiklet çalan hırsız, çaldığı araçla birlikte yakalandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince hırsızlık suçlarıyla mücadele kapsamında çalışmalar aralıksız sürüyor. Polis ekipler tarafından 7 Mart tarihinde İskenderun ilçesi Meydan Mahallesinde meydana gelen elektrikli motosiklet hırsızlığı olayı ile ilgili olarak olayın şüphelisi F.K. 13 Mart tarihinde yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliden çalıntı motosiklet ele geçirildi. Şüpheli F.K. hakkında Adli işlem yapıldı. - HATAY