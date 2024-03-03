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Hatay'da aranan 3 şüpheli yakalandı

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Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahıslara yönelik çalışmalarına devam ediyor. İskenderun ilçesinde gerçekleşen motosiklet hırsızlığı olayıyla ilgili yapılan çalışmalarda 3 şüpheli yakalandı.

Hatay'da aranması bulunan 3 şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahıslara yönelik çalışmalarına devam ediyor. İskenderun ilçesi Meydan Mahallesi'nde, 1 Mart tarihinde meydana gelen elektrikli motosiklet hırsızlığı olayı ile ilgili yapılan çalışmalarda olayın şüphelisi M.Ö. suça konu olan motosikletle birlikte yakalandı. Ayrıca yapılan çalışmada; silahla ateş etme, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, hükümlü veya tutuklunun kaçması suçundan 5 yıl 8 ay 10 gün hapis cezası ile aranan M.H.Ö ve kasten yaralama suçundan aranan A.K yakalandı. Şüphelilerden M.H.Ö tutuklanarak cezaevine gönderilirken diğer şahıslar hakkında adli işlem yapıldı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Emniyet Müdürlüğü İskenderun Hatay Güvenlik Yakalama Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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