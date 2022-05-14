Hatay'da 80 kilo kıyılmış tütün ele geçirildi - Haberler

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Hatay'da 80 kilo kıyılmış tütün ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Hatay'da 80 kilo kıyılmış tütün ele geçirildi

Hatay'ın Payas ilçesinde bir otomobilde yapılan aramada 80 kilo kaçak tütün ele geçirildi.

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Hatay'ın Payas ilçesinde bir otomobilde yapılan aramada 80 kilo kaçak tütün ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Hatay Emniyet Müdürlüğünce 'Narko Alan Uygulaması' çalışmasında yapılan denetimlerde Payas İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Yıldırım Beyazıt Mahallesi, Fahrettin Altay Caddesi üzerinde bulunan bir otomobilde yapılan aramada 80 kilo kıyılmış tütün ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak araç sürücüsü N.K. hakkında yasal işlem uygulandı. - HATAY

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Hisarcık, Payas, Tütün, Hatay, 3. Sayfa, Haberler

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