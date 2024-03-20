Hatay'da 5 iş yerine eş zamanlı baskın: 5 şüpheli gözaltına alındı
Hatay Emniyet Müdürlüğü, İskenderun ilçesinde 5 iş yerine eş zamanlı olarak düzenlediği baskında, 8 bin 970 paket sigara, 10 bin 250 paket doldurulmuş makaron, 45 bin boş makaron, 539 kilogram kıyılmış tütün, 112 vozol ve 72 elektronik sigara likiti ele geçirdi. Olayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı.
Hatay'da polis ekipleri tarafından 5 iş yerine eş zamanlı baskında, 5 şüpheli gözaltına alındı.
Hatay Emniyet Müdürlüğü şehrin asayişini sağlamak amacıyla çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Emniyet güçleri 19 Mart tarihinde İskenderun ilçesinde, 5 iş yerine eş zamanlı olarak baskın yaptı. İş yerlerinde yapılan aramalarda; 8 bin 970 paket sigara, 10 bin 250 paket doldurulmuş makaron, 45 bin boş makaron, 539 kilogram kıyılmış tütün, 112 vozol ve 72 elektronik sigara likiti ele geçirildi.
Olayla ilgili olarak 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. - HATAY